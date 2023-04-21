Почитали Рамзеса II: в Египте обнаружены 2 тысячи мумифицированных голов баранов (видео)

Также в храме были найдены мумифицированные овцы, собаки, дикие козы, коровы, газели и мангусты

В Египте археологи в конце марта обнаружили очередную необычную находку, которая очень их удивила.

Так, в ходе раскопок в древнем городе Абидос на юге страны были найдены тысячи относящихся к эпохе Древнего Египта мумий животных, в том числе 2 тысячи мумифицированных бараньих голов, относящихся к периоду Птолемеев. Кроме того, в храме были найдены мумифицированные овцы, собаки, дикие козы, коровы, газели и мангусты, а также бараньи головы, которые, как полагают, являются жертвоприношениями по обету, свидетельствующими о продолжающемся почитании Рамзеса II на этом месте примерно через 1000 лет после его смерти, говорится в заявлении министерства туризма и древностей, сообщает Reuters.

Еще одной важной находкой стало и роскошное сооружение эпохи Древнего царства.

Как рассказал генеральный секретарь египетского Высшего совета древностей Мостафа Вазири, мумифицированные останки, иные из которых все еще были завернуты в льняную ткань, были найдены в одном из недавно обнаруженных хранилищ в северной части храма.

В заявлении министерства туризма и древностей утверждается, что эти открытия расширят знания об этом месте на протяжении более чем двух тысячелетий, вплоть до периода Птолемеев. Период правления Птолемеев длился около трех столетий, до римского завоевания в 30 году до нашей эры.

Древний Абидос, расположенный в египетской провинции Сохаг, примерно в 435 километрах к югу от Каира, является одним из крупнейших, хотя и самых посещаемых археологических памятников Египта. Это был некрополь ранней древнеегипетской знати и центр паломничества для поклонения богу Осирису.

Раскопки проводились миссией Института изучения древнего мира Нью-Йоркского университета.

Наряду с мумифицированными останками животных команда археологов обнаружила большое дворцовое сооружение со стенами толщиной около пяти метров, относящееся к шестой династии Старого царства, в дополнение к нескольким статуям, папирусам, остаткам древних деревьев, кожаной одежде и обуви.

По словам главы миссии Самеха Искандера, найденное сооружение могло бы помочь "восстановить ощущение древнего ландшафта Абидоса до строительства храма Рамзеса II.

Также Самех Искандер отметил, что обнаружение такого большого количества мумифицированных баранов, предположительно в качестве жертвоприношений по обету, размещенных внутри храма, указывает на беспрецедентную практику культа баранов в Абидосе в период Птолемеев. Это указывает на то, что память Рамзеса II все еще почиталась в Абидосе даже спустя тысячу лет после его правления (1303-1213 годы до н.э.).

Мохаммед Абдель-Бадей, глава центрального департамента древностей Верхнего Египта, сказал, что миссии также удалось расчистить северные стены ограды храма и его различные сооружения, что четко определяет границы владений храма и помогает нам лучше понять повседневную жизнь на участке, его администрацию и другие аспекты культовой деятельности.

Это приведет к пересмотру образа храма и его деталей, как они воспринимались в ходе более ранних исследований с момента открытия храма более 150 лет назад. Миссия также обнаружила ряд статуй, папирусов, останки древних деревьев, кожаную одежду и обувь.

Новые открытия содержат огромное количество информации, которая значительно расширяет наши знания о месте расположения храма, расположенного вдоль Нила более чем в 400 километрах к югу от Каира, и охватывает период, охватывающий более двух тысячелетий, от Шестой династии до периода Птолемеев.

Ранее сообщалось о том, что в Израиле тракторист случайно открыл неразграбленную пещеру времен фараона Рамсеса II.