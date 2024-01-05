В Чехії знайшли загадкові залишки зниклого язичницького культу (фото)

"Взаємодія" між змією та жабою, може бути пов'язана із практиками культу плодючості

Археологи зробили дослідження, яке розкриває складні зв'язки між народами на початку середньовічної Європи. Така знахідка може вказувати на давно зниклий язичницький культ.

Як повідомляє Live Science, археологи за 30 км від Праги знайшли бронзову пряжку. На якій зображено дракона або подібну до змії істоту, що поїдає людину або об'єкт, схожий на жабу.

Геологи стверджують, що пряжка походить з Чеської Республіки та спочатку вважалася унікальною. Але виявилося, що десятки подібних пряжок було знайдено в Німеччині, Угорщині та інших частинах Чехії.

Цікава знахідка археологів - пряжки мають красиві кольори

"Я зрозумів, що ми маємо справу з раніше невідомим язичницьким культом, який пов'язував різні регіони Центральної Європи на початку середньовіччя, до приходу християнства", — сказав археолог Масарикського університету Йіржі Махачек.

За даними археологів, невідомо, що насправді символізує ця пряжка. Але дослідники відзначили, що боротьба зі змією чи драконом є загальною в язичницьких міфах створення, як "взаємодія між двома протилежними силами, що представляє центральний акт космогонічного міфу", тоді як "взаємодія" між змією та жабою може бути пов'язана із практиками культу плодючості.

Попередні дослідження вказують на те, що такі пряжки для пояса виробляли в Центральній Європі в VII та VIII століттях і зазвичай носили авари — кочовий народ з євразійського степу, які оселилися в Угорщині. Цей народ створив "каганат" або кочову державу в більшій частині Центральної Європи, і деякі з речей стали популярними серед інших народів регіону, багато з яких були слов'янами.

За допомогою рентгенівської флуоресценції виявлено, що предмети спочатку були виготовлені з міді. Її було видобуто в Словацьких Рудних горах.

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