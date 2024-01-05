В Чехии нашли загадочные остатки пропавшего языческого культа (фото)

"Взаимодействие" между змеей и лягушкой, может быть связана с практиками культа плодовитости

Археологи провели исследование, раскрывающее сложные связи между народами в начале средневековой Европы. Такая находка может указывать на давно исчезнувший языческий культ.

Как сообщает Live Science, археологи в 30 км от Праги обнаружили бронзовую пряжку. На которой изображен дракон или подобное змее существо, поедающее человека или объект, похожий на лягушку.

Геологи утверждают, что пряжка происходит из Чешской Республики и первоначально считалась уникальной. Но оказалось, что десятки подобных пряжек были найдены в Германии, Венгрии и других частях Чехии.

Интересная находка археологов – пряжки имеют красивые цвета

"Я понял, что мы имеем дело с ранее неизвестным языческим культом, связывавшим разные регионы Центральной Европы в начале средневековья, до прихода христианства", — сказал археолог Масарикского университета Йиржи Махачек.

Они пишут, что на самом деле неизвестно что символизирует эта пряжка. Но исследователи отметили, что борьба со змеей или драконом является всеобщей в языческих мифах создания, как "взаимодействие между двумя противоположными силами, представляющее центральный акт космогонического мифа", тогда как "взаимодействие" между змеей и лягушкой может быть связано с практиками культа плодовитости.

Предыдущие исследования указывают на то, что такие пряжки для пояса производили в Центральной Европе в VII и VIII веке и обычно носили авары — кочевой народ из поселившихся в Венгрии евразийской степи. Этот народ создал "каганат" или кочевую державу в большей части Центральной Европы, и некоторые вещи стали популярны среди других народов региона, многие из которых были славянами.

Посредством рентгеновской флуоресценции обнаружено, что предметы изначально были изготовлены из меди. Она была добыта в Словацких Рудных горах.

Ранее "Телеграф" писал, что в ледниках Арктики и Тибета было обнаружено 10 тысяч вирусов. Некоторые из них могут передаваться следующим поколениям.