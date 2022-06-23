Ціни сильно завищені: експерт розповів, коли українці знову почнуть купувати квартири

Зараз ціни відбивають оптимістичні очікування продавців

Повномасштабне російське вторгнення в Україну суттєво вдарило по українській економіці та по ринку нерухомості зокрема. Експерти кажуть, що ситуація зміниться зовсім не скоро, а ринок станом на зараз перебуває в серйозному дисбалансі.

Про це йдеться у звіті Національного банку України за червень 2022 року.

Ціни не підкріплені попитом

Як зазначили аналітики, ціни на ринку нерухомості, який перебуває в дисбалансі, наразі не підкріплені попитом, а більше підігріті очікуваннями продавців. Вся річ у тому, що серед покупців серйозно впала купівельна спроможність, особливо в областях, де велися бойові дії.

"Первинка" за перший місяць війни майже не змінилася у ціні, однак у квітні ситуація дещо стабілізувалася на тлі звільнення північних областей України —заявлені ціни на житло зростали в межах 5% на місяць. На думку експертів, це "значно швидше, ніж за нормальних умов".

Станом на зараз ціни відбивають вищу собівартість, проте не узгоджуються з низьким попитом.

На "вторинці" також спостерігається зростання цін, хоч і дещо хаотичне. У деяких областях ціни на квартири ростуть через вищу безпечність та віддаленість від кордонів з Росією — мова про Львівщину, де ціни зросли більш як на половину. Така тенденція спостерігається й в інших західних областях.

На думку експертів, заявлені ціни на обох ринках відбивають скоріше оптимістичні очікування продавців, ніж реальну картину того, скільки коштує нерухомість.

Прогнози стосовно попиту на житло

Надалі, вважають у Нацбанку, на динаміку цін впливатимуть одночасно менший попит та менша пропозиція житла. Менший попит буде тому, що у людей суттєво впадуть доходи, а менша пропозиція буде тому, що будівельників не приваблюватиме перспектива спрямовувати ресурси на відновлення зруйнованого житла, яке фінансуватиметься державою.

Аналітики переконані, що у західних регіонах та в Києві попит відновиться значно швидше через внутрішньо переміщення осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деяким українцям порадили терміново зняти квартири з продажу, щоб не стати жертвою спекулянтів.