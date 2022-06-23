Ціни сильно завищені: експерт розповів, коли українці знову почнуть купувати квартири
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Зараз ціни відбивають оптимістичні очікування продавців
Повномасштабне російське вторгнення в Україну суттєво вдарило по українській економіці та по ринку нерухомості зокрема. Експерти кажуть, що ситуація зміниться зовсім не скоро, а ринок станом на зараз перебуває в серйозному дисбалансі.
Про це йдеться у звіті Національного банку України за червень 2022 року.
Ціни не підкріплені попитом
Як зазначили аналітики, ціни на ринку нерухомості, який перебуває в дисбалансі, наразі не підкріплені попитом, а більше підігріті очікуваннями продавців. Вся річ у тому, що серед покупців серйозно впала купівельна спроможність, особливо в областях, де велися бойові дії.
"Первинка" за перший місяць війни майже не змінилася у ціні, однак у квітні ситуація дещо стабілізувалася на тлі звільнення північних областей України —заявлені ціни на житло зростали в межах 5% на місяць. На думку експертів, це "значно швидше, ніж за нормальних умов".
Станом на зараз ціни відбивають вищу собівартість, проте не узгоджуються з низьким попитом.
На "вторинці" також спостерігається зростання цін, хоч і дещо хаотичне. У деяких областях ціни на квартири ростуть через вищу безпечність та віддаленість від кордонів з Росією — мова про Львівщину, де ціни зросли більш як на половину. Така тенденція спостерігається й в інших західних областях.
На думку експертів, заявлені ціни на обох ринках відбивають скоріше оптимістичні очікування продавців, ніж реальну картину того, скільки коштує нерухомість.
Прогнози стосовно попиту на житло
Надалі, вважають у Нацбанку, на динаміку цін впливатимуть одночасно менший попит та менша пропозиція житла. Менший попит буде тому, що у людей суттєво впадуть доходи, а менша пропозиція буде тому, що будівельників не приваблюватиме перспектива спрямовувати ресурси на відновлення зруйнованого житла, яке фінансуватиметься державою.
Аналітики переконані, що у західних регіонах та в Києві попит відновиться значно швидше через внутрішньо переміщення осіб.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що деяким українцям порадили терміново зняти квартири з продажу, щоб не стати жертвою спекулянтів.