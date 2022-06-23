Цены сильно завышены: эксперт рассказал, когда украинцы снова начнут покупать квартиры

Сейчас цены отражают оптимистичные ожидания продавцов

Полномасштабное российское вторжение в Украину существенно отразилось на украинской экономике и на рынке недвижимости в частности. Эксперты говорят, что ситуация изменится совсем не скоро, а рынок на сегодняшний день находится в серьезном дисбалансе.

Об этом говорится в отчете Национального банка за июнь 2022 года.

Цены не подкреплены спросом

Как отметили аналитики, цены на рынке недвижимости, находящемся в дисбалансе, пока не подкреплены спросом, а больше подогреты ожиданиями продавцов. Все дело в том, что среди покупателей серьезно упала покупательная способность, особенно в областях, где велись боевые действия.

"Первичка" за первый месяц войны почти не изменилась в цене, однако в апреле ситуация несколько стабилизировалась на фоне освобождения северных областей Украины — заявленные цены на жилье росли в пределах 5% в месяц. По мнению экспертов, это "гораздо быстрее, чем при нормальных условиях".

По состоянию на сегодняшний день цены отражают более высокую себестоимость, однако не согласовываются с низким спросом.

На "вторичке" также наблюдается рост цен, хоть и несколько хаотический. В некоторых областях цены на квартиры растут из-за более высокой безопасности и удаленности от границ с россией — речь идет о Львовщине, где цены выросли более чем на половину. Подобная тенденция наблюдается и в других западных областях.

По мнению экспертов, заявленные цены на обоих рынках отражают скорее оптимистичные ожидания продавцов, чем реальную картину того, сколько стоит недвижимость.

Прогнозы насчет спроса на жилье

В дальнейшем, считают в Нацбанке, на динамику цен будут влиять одновременно меньший спрос и меньшее предложение. Меньший спрос будет потому, что у людей существенно упадут доходы, а меньшее предложение будет потому, что строителей не будет привлекать перспектива направлять ресурсы на восстановление разрушенного жилья, которое будет финансироваться государством.

Аналитики убеждены, что в западных регионах и Киеве спрос восстановится значительно быстрее из-за внутреннего перемещения лиц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым украинцам посоветовали срочно снять квартиры с продаж, чтобы не стать жертвой спекулянтов.