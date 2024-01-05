Стає бізнес-фактором: як американський ЗРК Patriot впливає на ціни в Києві

Американський ЗРК допомагає продавцям житла заробляти

Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot не лише успішно збиває ракети та літаки російських окупантів, а й став повноцінним бізнес-фактором для Києва. Багато власників столичної нерухомості настільки впевнені у безпеці під захистом ЗРК, що навіть підвищують ціни на житло, використовуючи Patriot як аргумент.

Так, за словами столичних ріелторів, зростання цін на житло часто пояснюють саме безпекою, чому власники квартир часто вважають, що тепер їхнє майно має коштувати дорожче. І при цьому аргументи у кожного свої — львів’янин все пояснить безпекою свого міста та близькістю до кордону "якщо що", киянин — захищеністю столиці та наявністю Patriot тощо.

Але, крім продавців квартир, наявність Patriot стала бізнес-фактором і для покупців, насамперед житла бізнес-класу.

"Особисто ми відчули це в травні-червні 2023-го року, і тенденція з кожним місяцем набирає обертів. Повернення інтересу до первинної нерухомості бізнес-класу можна пояснити стабілізацією безпекової ситуації в столиці — менша кількість обстрілів і більший відсоток збитків завдяки появі Patriot, повертають людям впевненість", — вважає директор з маркетингу компанії Alliance Novobud Ірина Михальова.

На рахунку ЗРК Patriot одних "Кинджалів" 25 одиниць

І треба сказати, що результативність ЗРК Patriot підтверджується статистикою, так ще 31 грудня представник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що комплекс з 4 травня збив 15 надзвукових російських ракет "Кинжал". До появи американського комплексу, ППО України "Кинжал" був зовсім не по силам, тепер же під час атаки Києва вранці 2 січня було збито всі 10 російських ракет цього типу.

Щоправда, серед типів ракет окупантів залишаються й такі, які поки що не були збиті жодного разу. Швидше за все, це сталося тому, що траєкторія їхнього польоту не перетиналася із зонами прикриття Patriot.

Загалом у 2023 році ППО України змогло збити 938 ракет, або 70,3% запущених окупантами.

Повітряні сили України збили за рік 70% російських ракет

Про те, яка сьогодні ситуація на ринку нерухомості України та що ще, крім ЗРК Patriot, впливає на неї, можна прочитати у матеріалі "Телеграфа": " Націнка за Patriot та фейкові будмайданчики: чому квартири в Україні стоять, як до вторгнення і що буде далі ”.