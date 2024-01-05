Становится бизнес-фактором: как американский ЗРК Patriot влияет на цены в Киеве

Американский ЗРК помогает продавцам жилья зарабатывать

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot не только успешно сбивает ракеты и самолеты российских оккупантов, но и стал полноценным бизнес-фактором для Киева. Многие владельцы столичной недвижимости настолько уверены в безопасности под защитой ЗРК, что даже повышают цены на жилье, используя Patriot как аргумент.

Так, по словам столичных риелторов, рост цен на жилье часто объясняют именно безопасностью, почему владельцы квартир часто считают, что теперь их имущество должно стоить дороже. И при этом аргументы у каждого свои — львовянин все объяснит безопасностью своего города и близостью к границе "если что", киевлянин — защищенностью столицы и наличием Patriot и т.д.

Но, кроме продавцов квартир, наличие Patriot стало бизнес-фактором и для покупателей, прежде всего жилья бизнес-класса.

"Лично мы почувствовали это в мае-июне 2023-го года, и тенденция с каждым месяцем набирает обороты. Возвращение интереса к первичной недвижимости бизнес-класса можно объяснить стабилизацией ситуации безопасности в столице — меньшее количество обстрелов и больший процент сбитий благодаря появлению Patriot, возвращают людям уверенность", — считает директор по маркетингу компании Alliance Novobud Ирина Михалева.

На счету ЗРК Patriot одних "Кинжалов" 25 единиц

И надо сказать, что результативность ЗРК Patriot подтверждается статистикой, так еще 31 декабря представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что комплекс с 4 мая сбил 15 сверхзвуковых российских ракет "Кинжал". До появления американского комплекса, ПВО Украины "Кинжал" был совершенно не по зубам, теперь же во время атаки Киева утром 2 января были сбиты все 10 российских ракет данного типа.

Правда, среди типов ракет оккупантов остаются и такие, которые пока не были сбиты ни разу. Скорее всего, это произошло потому, что траектория их полета не пересекалась с зонами прикрытия Patriot.

В целом же в 2023 году ПВО Украины смогла сбить 938 ракет, или 70,3% запущенных оккупантами.

Воздушные силы Украины сбили за год 70% российских ракет

О том, какая сегодня ситуация на рынке недвижимости Украины и что еще, кроме ЗРК Patriot, влияет на нее, можно прочитать в материале "Телеграфа": "Наценка за Patriot и фейковые стройплощадки: почему квартиры в Украине стоят, как до вторжения и что будет дальше".