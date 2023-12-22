С-300, Patriot или F-16? Чем Воздушные силы "уронили" три супердорогих российских Су-34

Всего основных претендентов на успех четыре, но главных — два

В ответ на очередной ночной обстрел Украины "Шахедами", Воздушные силы ВСУ аккуратно "уронили" сразу три самых современных российских истребителя-бомбардировщика Су-34 каждый стоимостью 50 млн долларов. Хотя это не первые Су-34, сбитые ВСУ, но все же это редкость, что поднимает вопрос о том, какая именно техника использовалась для нанесения этого удара.

"Телеграф" решил рассмотреть наиболее вероятные варианты, которые зависят от того, где именно были сбиты вражеские "птички" и на каком расстоянии от передовой.

Минимум 50 км от передовой

Судя по опубликованным в сети фото, поражение произошло над сушей, вероятнее всего на левом берегу Днепра, куда скорее всего могли направляться для атаки ВСУ, либо на плацдарме в районе Крынок Херсонской области, или в Запорожской области.

Как показывает анализ применения российской авиации последнего времени, чаще всего оккупанты изпользуют самолеты для нанесения бомбовых ударов полутонными фугасными авиабомбами ФАБ-500, усовершенствованными с помощью универсального модуля планирования и коррекции (УМПК).

Их плюс для врага заключается в том, что, несмотря на не лучшую точность, их пуск можно производить с расстояния в 50-70 км от передовой, что вполне безопасно для Су-34. Но, вероятнее всего, зенитные ракеты "достали" самолеты оккупантов на еще большей дальности, где пилоты чувствовали себя в полной безопасности.

В таком случае ряд зенитных средств Воздушных сил сразу уходят из списка "кандидатов" на уничтожение Су-34. В их числе ЗРК IRIS-T, который Украина получила от Германии, ведь дальность действия его ракеты всего 25 км.

Но есть минимум три ЗРК, которые могли быть использованы против Су-34, правда, по одному из них есть серьезные сомнения.

С-300 – возможно, но маловероятно

Как гласит цифра 300 в названии ЗРК С-300, дальность его работы составляет до 300 км. Правда, речь идет скорее о возможностях засекать воздушные цели на этом расстоянии. Но до 200 км ракеты комплекса работают вполне уверенно, так что теоретически комплекс вполне мог "достать" Су-34 на этом расстоянии.

Но в то же время С-300 является весьма старым комплексом, ставшим на боевое дежурство еще в 1975 году, тогда как Су-34 начал использоваться почти на 40 лет позже – в 2014-м. Так что маловероятно, что столь "древний" ЗРК мог сбить самый современный самолет РФ. Тем более, что С-300 имелся на вооружении Украины и до 24 февраля 2022 года, но первый Су-34 был сбит на дальней дистанции уже после получения ВСУ зенитно-ракетных комплексов образца НАТО.

ЗРК Patriot – возможно, но есть нюансы

Куда более современным образцом ЗРК является американский Patriot, который стоит на защите столицы, и киевляне много раз могли убедиться в его эффективности. В то же время данный комплекс является не самым дальнобойным – дальность стрельбы по цели типа самолета у "Патриота" порядка 80-100 километров. То есть, выстрел по Су-34 мог быть на пределе максимальной дальности для данного типа ЗРК.

Однако в пользу именно этого варианта говорит не только его гораздо лучшие возможности, чем у С-300, но и то, что в начале декабря сообщалось о поступлении под Одессу ЗРК Patriot.

ЗРК NASAMS – один из главный претендентов

Еще один претендент на ликвидацию трех Су-34 – разработанный в Норвегии ЗРК NASAMS, который также имеется у Воздушных сил Украины. Максимальная дальность выстрела данного комплекса несколько выше, чем у Patriot – 120-180 км, последнее, правда, достигается за счет ракет AIM-120D, но неизвестно, передавали ли их Украине.

Также в пользу NASAMS может говорить их большее число, чем у Patriot – минимум восемь комплексов (штатная численность от 72 пусковых установок) против, по разным сведениям, 2-4 комплексов Patriot. То есть, норвежских систем просто больше, что облегчает их переброску на юг для удара по Су-34.

А может, F-16 прибыли раньше?

Еще одним претендентом на уничтожение Су-34 могут быть американские истребители F-16, которые также способны нести на вооружении те самые ракеты AIM-120D с дальностью пуска до 180 км.

Хотя данное предположение и выглядит невероятным, вскоре после уничтожения Су-34 президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится получить первые F-16. С учетом того, что о поставках техники ВСУ часто говорят уже после ее поступления на вооружение, такой вариант не кажется совсем уж невероятным.