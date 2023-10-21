Оккупанты бьют по позициям ВСУ мощным оружием: чем мы можем ответить

Ежедневно на головы наших воинов безнаказанно падают десятки таких боеприпасов

В последнее время российские оккупанты стараются применять новое или улучшенное оружие, противостоять которому ВСУ неспособны. Один из таких видов оружия – полутонные фугасные авиабомбы ФАБ-500, усовершенствованные с помощью универсального модуля планировки и коррекции (УМПК).

Как сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, с начала октября на позиции ВСУ обрушились уже порядка 700 таких бомб. А однажды за сутки их было 80, что является абсолютным рекордом.

Применять свои корректируемые авиабомбы (КАБ) россияне начали с весны, после того как ВСУ получили на вооружение американские управляемые "умные бомбы" JDAM. Пытаясь скопировать новое вооружение ВСУ, оккупанты начали массово переделывать свои старые ФАБ-500 и ФАБ-250, зачастую делая это достаточно халтурно.

К примеру, на ФАБ-250 часто не срабатывала защелка пружинного механизма, так что бомба просто не взрывалась, а на ФАБ-500 УПМК испытывал перегрузки по весу и аэродинамические проблемы. Наконец, часто просто не срабатывали держатели бомб, так что пара таких "подарков" упали на российский же город Белгород.

А по словам эксперта по оружию и главного редактора сайта Defence Express Олега Каткова, хотя подобное оружие и не слишком точное, оно опасно для ВСУ тем, что ему нечего противопоставить. Из-за дальности применения в 70 км ударить по самолетам, сбрасывающим такие бомбы, ВСУ могут только ЗРК С-300 и Patriot, которых немного, или дальнобойными управляемыми ракетами класса "воздух — воздух" типа AIM-120 или Meteor. Но для их применения нужны истребители поколения "4+" — F-16, F-15, F/A-18, французский Dassault Rafale, шведский Gripen или европейский Eurofighter.

Александр Коваленко предупреждает, что кустарное производство УМПК приобрело "промышленные" масштабы и в тандеме с запасами авиационных бомб, доставшихся по наследству от СССР, позволяет оккупантам только наращивать применение КАБов.

"Это лишний раз поднимает вопрос комплексной нейтрализации российской тактической авиации в воздухе и на земле", — резюмирует эксперт.

Ранее Александр Коваленко предупредил, что россияне накапливают ракеты для возобновления массированных ракетных ударов и в списке приоритетных целей явно стоит Киев.