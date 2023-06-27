"Умные бомбы" от США помогают в контрнаступлении ВСУ: характеристики и фото
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В самом точном режиме система JDAM обеспечивает круговую погрешность до 5 метров при доступности GPS-данных
США готовит новый пакет военной помощи Украине, ВСУ с успехом используют вооружение, предоставленное Соединенными Штатами для освобождения наших земель. В частности речь идет об управляемых "умных бомбах" JDAM, которые есть на вооружении нашей армии с марта 2023 года.
Как ранее сообщал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, они чрезвычайно точны и используются для ударов по важным объектам.
JDAM (Joint Direct Attack Munition) – это оборудование с GPS-наведением, которое превращает обычные авиационные бомбы в всепогодные и высокоточные.
Как рассказал военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков, точность этих "умных бомб" составляет несколько метров и они помогают украинским бойцам прорывать российскую оборону.
"Если их установить на бомбу Mark-84, вес которой примерно 90 килограммов, то получается одна бомба — одна защищенная огневая точка. Одна такая бомба пробивает 3,5 метра бетонных конструкций и предназначена для уничтожения высокозащищенных конструкций", — пояснил эксперт.
После выхода из самолета бомба с JDAM автономно перемещается по определенным координатам цели. При необходимости экипаж самолета может изменить координаты перед выпуском оружия. В самом точном режиме система JDAM обеспечивает круговую погрешность до 5 метров при доступности GPS-данных.
JDAM дает возможность наводить несколько видов оружия на одну или несколько целей одномоментно.
Технические характеристики комплектов оборудования JDAM
- Страна: США
- Разработчик: Boeing
- Год принятия в эксплуатацию: 1997
- Класс: воздух-земля
- Можно прикрепить к неуправляемым бомбам весом от 226 до 907 кг.
Заявленная дальность действия: до 72 км от точки сброса (в модификации JDAM-ER), однако тут все зависит от наличия высокой точки пуска. Однако до 40 километров они летят и эффективно поражают цели.
Ранее "телеграф" рассказывал, когда на вооружение ВСУ может поступить украинская дальнобойная ракета ОТРК "Сапсан", которая лучше Storm Shadow.