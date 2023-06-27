"Умные бомбы" от США помогают в контрнаступлении ВСУ: характеристики и фото

В самом точном режиме система JDAM обеспечивает круговую погрешность до 5 метров при доступности GPS-данных

США готовит новый пакет военной помощи Украине, ВСУ с успехом используют вооружение, предоставленное Соединенными Штатами для освобождения наших земель. В частности речь идет об управляемых "умных бомбах" JDAM, которые есть на вооружении нашей армии с марта 2023 года.

Как ранее сообщал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, они чрезвычайно точны и используются для ударов по важным объектам.

JDAM (Joint Direct Attack Munition) – это оборудование с GPS-наведением, которое превращает обычные авиационные бомбы в всепогодные и высокоточные.

Как рассказал военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков, точность этих "умных бомб" составляет несколько метров и они помогают украинским бойцам прорывать российскую оборону.

"Если их установить на бомбу Mark-84, вес которой примерно 90 килограммов, то получается одна бомба — одна защищенная огневая точка. Одна такая бомба пробивает 3,5 метра бетонных конструкций и предназначена для уничтожения высокозащищенных конструкций", — пояснил эксперт.

Высокоточная авиабомба JDAM ER. Фото boeing.com.au

После выхода из самолета бомба с JDAM автономно перемещается по определенным координатам цели. При необходимости экипаж самолета может изменить координаты перед выпуском оружия. В самом точном режиме система JDAM обеспечивает круговую погрешность до 5 метров при доступности GPS-данных.

JDAM дает возможность наводить несколько видов оружия на одну или несколько целей одномоментно.

Технические характеристики комплектов оборудования JDAM

Страна: США

Разработчик: Boeing

Год принятия в эксплуатацию: 1997

Класс: воздух-земля

Можно прикрепить к неуправляемым бомбам весом от 226 до 907 кг.

Заявленная дальность действия: до 72 км от точки сброса (в модификации JDAM-ER), однако тут все зависит от наличия высокой точки пуска. Однако до 40 километров они летят и эффективно поражают цели.

Ранее "телеграф" рассказывал, когда на вооружение ВСУ может поступить украинская дальнобойная ракета ОТРК "Сапсан", которая лучше Storm Shadow.