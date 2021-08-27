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У Великобританії сталася серія сильних вибухів (відео)

Автор
О. Волкова
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Автор
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У Великобританії сталася серія сильних вибухів (відео) Новина оновлена 27 серпня 2021, 15:22
Клуби чорного диму видно в усьому місті. Джерело фото — ichef.bbci.co.uk.

У Великобританії сталася надзвичайна подія: вулиці перекрили, людей просять залишатися вдома із закритими вікнами

У Великобританії в місті Роял-Лімінгтон-Спа в п’ятницю, 27 серпня, були чутні звуки вибухів.

За інформацією BBC, НП сталася в промисловій зоні: відомо, що в одному з приміщень сталася сильна пожежа, в результаті чого прогриміло кілька сильних вибухів. Клуби чорного диму видно звідусіль, а люди бояться, що вогонь перекинеться на житлові будинки і торговельні центри, розташовані поблизу.

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На момент виходу новини стихію не загасили. Поліція Уоркшіра перекрила дороги, а жителів міста просять залишатися вдома і закрити всі вікна.

Нагадаємо, в Казахстані після серії найпотужніших вибухів, які прогриміли в четвер, 26 серпня на військових складах поблизу міста Тараз, загинули 9 осіб. У їх числі — співробітники МНС, військової частини і військової прокуратури.

Також "Телеграф" раніше повідомляв, що поблизу аеропорту Кабула після серії терактів ввечері в четвер, 26 серпня, прогримів третій вибух — у повітря злетів автомобіль з вибухівкою. Кількість жертв — військових і мирних жителів — перевалила за сотню.

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