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У Гаазі родичі жертв МН-17 звернулися до Путіна

Автор
О. Волкова
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Те, що залишилося від "Боїнга" після катастрофи над окупованим Донбасом Новина оновлена 06 вересня 2021, 16:10
Те, що залишилося від "Боїнга" після катастрофи над окупованим Донбасом

Під час суду в Нідерландах родичі жертв МН-17 звинуватили Росію у брехні російською мовою

У Нідерландах на слуханні справи по рейсу МН17 родичі загиблих пасажирів масово звинуватили Росію і її главу Володимира Путіна у брехні.

Так, за інформацією Reuters, на черговому засіданні виступили кілька людей, що втратили в авіакатастрофі своїх близьких. Одна з них — голландка Ван дер Стін, батько і мачуха якої летіли рейсом МН-17, — звинуватила Росію у брехні російською мовою.

"Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть. Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть", — сказала вона.

Вторила їй під час своєї промови і австралійка Ванесса Різк. Жінка, яка втратила обох батьків, звернулася до Путіна і назвала його уряд "політичним кошмаром, який привів до краху".

Відзначимо, що суд в Гаазі по цій справі триватиме ще близько року. Через величезну кількість матеріалів, з якими потрібно буде ознайомитися служителям Феміди, вони не зможуть винести вердикт за два тижні після завершення процесу. Інсайдери говорять, що рішення по цій справі винесуть з 22 вересня по 15 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що 17 липня була 7 річниця великої авіаційної катастрофи рейса MH17. У 2014 році Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines виконував плановий рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, але його збили над територією України із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

На борту авіалайнера було 298 людей — всі вони загинули.

ЗРК "Бук" належав 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил. Частина країн, чиї громадяни загинули в катастрофі, вимагали міжнародного трибуналу. Росія заблокувала цю ініціативу в Раді Безпеки ООН, скориставшись своїм правом вето.

Підсудних четверо: колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков), генерал, а на час збивання літака — полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (всі — громадяни РФ), а також громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

До України у Нідерландів претензій в цій справі немає.

Також "Телеграф" раніше писав, що справа про збитий рейс "Амстердам-Куала-Лумпур" займає 65 тисяч сторінок.

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