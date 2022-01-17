"Треба бути готовим до наступу": у Польщі на фоні дій Росії заявили про зустріч з Зеленським

Точної дати зустрічі Анджея Дуди та Володимира Зеленського ще не озвучили.

Ситуацією зі стягуванням російських військ до кордонів України серйозно занепокоєна міжнародна спільнота, зокрема, держави-союзники нашої країни. На фоні цього у Польщі повідомили про зустріч глави їх держави Анджея Дуди з українським президентом Володимиром Зеленським.

Відповідну заяву в ефірі "Польського радіо" озвучив глава Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох, однак точну дату зустрічі президентів пообіцяв повідомити згодом.

"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", — сказав він.

За словами Солоха, під час зустрічі президенти України та Польщі обговорять питання ескалації конфлікту на Донбасі. Польський посадовець зазначив, що перемовини з Росією у цьому питанні проводилися у різних форматах, але позиція російської сторони дуже неоднозначна. Глава оборонного відомства Польщі підкреслив, що росіяни не відмовилися від своїх нахабних вимог.

"Ситуація патова, але треба бути готовим до того, про що говорив міністр оборони Британії, що Росія найближчими днями може напасти на Україну" — заявив Солох, додавши, що США пообіцяли інформувати союзників у першу чергу.

Крім того, у Польщі кажуть, що не знають чого очікувати від РФ і "можливий будь-який варіант" щодо України.

"Здається, що масовий напад, спрямований на захоплення всієї території України, виглядає найменш вірогідним, хоча, звісно, ​​не можна виключати, і росіяни, як завжди в таких ситуаціях, досліджують свої можливості, з точки зору дестабілізації країни без жодного пострілу, без руху армії" — сказав глава Бюро нацбезпеки Польщі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в середині грудня минулого року Росія висунула вимоги США та НАТО, в яких вимагала заборонити Україні вступати до Альянсу. Ці вимоги, які в Кремлі називають "гарантіями безпеки", пізніше було обговорено з представниками США. Втім, у Вашингтоні заявили, що не прийматимуть рішення щодо України без неї.