Дітей з України зворушливо зустріли в Італії: під час перегляду відео неможливо стримати сльози
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Зворушливий момент зняли на відео.
З України на Захід через повномасштабне вторгнення рф в нашу країну біжать тисячі й тисячі сімей, діти та жінки рятуються від дій кривавого диктатора володимира путіна. У Європейському Союзі допомагають українським біженцям, які дісталися вже Італії.
Користувач Twitter Capo cantiere показав, як у звичайній італійській школі зустріли дітей-біженців з України.
У мережі опублікували миле відео з маленькими українськими школярами, які вперше прийшли до навчального закладу в новій для себе країні. На кадрах видно, що дітей зустріли оплесками, з українським прапором та кульками у жовто-синіх кольорах.
Раніше повідомлялося, що за даними Агентства у справах біженців, на ранок 8 березня Україну залишило понад 1,7 млн людей, найбільше українців вирушило до Польщі (більше мільйона).
Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що українській стороні вдалося відремонтувати лінію 330 кВ Лісова — ЧАЕС та відновити електропостачання на Чорнобильській атомній електростанції та у місті Славутич, що по суті врятувало світ від катастрофи.
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