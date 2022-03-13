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Дітей з України зворушливо зустріли в Італії: під час перегляду відео неможливо стримати сльози

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українських дітей зустріли в Італії Новина оновлена 13 березня 2022, 21:24
Українських дітей зустріли в Італії

Зворушливий момент зняли на відео.

З України на Захід через повномасштабне вторгнення рф в нашу країну біжать тисячі й тисячі сімей, діти та жінки рятуються від дій кривавого диктатора володимира путіна. У Європейському Союзі допомагають українським біженцям, які дісталися вже Італії.

Користувач Twitter Capo cantiere показав, як у звичайній італійській школі зустріли дітей-біженців з України.

У мережі опублікували миле відео з маленькими українськими школярами, які вперше прийшли до навчального закладу в новій для себе країні. На кадрах видно, що дітей зустріли оплесками, з українським прапором та кульками у жовто-синіх кольорах.

Раніше повідомлялося, що за даними Агентства у справах біженців, на ранок 8 березня Україну залишило понад 1,7 млн людей, найбільше українців вирушило до Польщі (більше мільйона).

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що українській стороні вдалося відремонтувати лінію 330 кВ Лісова — ЧАЕС та відновити електропостачання на Чорнобильській атомній електростанції та у місті Славутич, що по суті врятувало світ від катастрофи.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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