"Німеччина обіцяла Україні зброю та безпеку. Нічого ви не дали і не виконали": депутат Європарламенту жорстко розкритикував ФРН

Польський політик заявив, що німці "на боці зла"

Депутат Європейського парламенту, польський політик Патрік Які розкритикував не лише позицію Німеччини за її стійке небажання надавати допомогу Україні у війні проти росії, а й за спроби стримати допомогу від інших європейських країн, зокрема Польщі.

Переклад експресивного виступу Які в Європарламенті від 7 квітня опублікував у п’ятницю, 16 квітня, увечері блогер Денис Довгополий:

"Ви хочете накласти санкції на Польщу, тому що ми не хочемо чинити як ви вимагаєте? Але що ми повинні брати у вас у приклад? Те, що вам начхати на Україну? Якщо відмовитися від грошей з росії для кожного німця коштуватиме 80 євро на місяць і ви кажете "НІ" і ми повинні це скотство підтримувати?

Німеччина обіцяла Україні зброю та безпеку. Нічого ви не дали та не виконали обіцянок. І ми повинні поводитися так само? Роками ви торгували з росією і мали надприбутки. Тепер має наслідки у Бучі, звірства над дітьми та смерті мирних громадян!

Ви вже програли, бо ви на боці зла!

Це велике щастя, що в Європі є країни, яким небайдужа Україна, як Польща, яка знає, що Україна зараз страждає. Тому що поляки пам’ятають, як німці спалювали дітей у печах, пам’ятають масові вбивства у Варшаві.

І сьогодні Німеччина нам нічого не заплатила. А зараз Німеччина хоче повчати нас моральності?

Може, у вас зараз більше грошей і сили, але ви не можете бути лідером у Європі, не можете нічим пожертвувати, щоб берегти добро. Якби ви витратили всі зусилля, які ви спрямовуєте на просування санкцій проти Польщі витратили на санкції для росії, сьогодні Україна була б врятована".

Як повідомлялося, ФРН раніше відмовлялася постачати озброєння в Україну, проте з десятих чисел квітня змінила свою позицію.

Так, 12 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що ФРН постачатиме зброю Україні.

А вже 15 квітня стало відомо, що Німеччина має намір значно посилити можливості ЗСУ, виділивши на потреби українських військовослужбовців більше мільярда євро.