Нуланд про ядерні загрози від путіна: Якщо до цього дійде, росія не оправиться ніколи

У США дали зрозуміти путін, що буде, якщо той зважиться на ядерний удар.

Ні кривавий диктатор Володимир Путін, ні Росія ніколи не оправляться, якщо Росія почне ядерну війну.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв’ю meduza.

Нуланд розповіла про те, як у США сприймають погрози ядерної війни, які на російському державному телебаченні, наприклад, звучать уже майже щодня. За її словами, у США опрацьовують подібний сценарій. При цьому чиновниця заявила, що якщо кремль піде на військовий злочин такого масштабу, то росія ніколи не оправиться від наслідків.

"Це надзвичайно безвідповідальна поведінка для країни — постійного члена Ради Безпеки ООН. Не дай боже, щоб Путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення. На жаль, з початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що загрози, що виходять від Путіна, слід сприймати серйозно. Тому США та наші союзники готуються і до такого розвитку подій. Але якщо дійде до цього, це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого ні він сам, ні Росія вже ніколи не оговтаються. Точно не за нашого з вами життя", — заявила Нуланд.

Нагадаємо, глава Пентагону заявив, що не варто рф брязкати ядерною зброєю.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що росія почала погрожувати ядерною зброєю, адже програє війну.