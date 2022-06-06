Скандал між Україною та Угорщиною продовжується: втрутився глава МЗС

У МЗС Угорщини підтримали жорсткі висловлювання спікера парламенту

Скандал із різкими висловлюваннями спікера угорського парламенту Ласло Кевера у бік української влади отримав продовження.

Цього разу втрутився вирішив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який у своєму Фейсбуку підтримав Кевера та розкритикував Київ за те, що той жодного разу не висловив подяку за надану після початку російського вторгнення допомогу.

За його словами, в Угорщині десятки тисяч людей працюють, щоб допомогти Україні та її народу, але замість слів подяки влада нашої країни нібито постійно говорить "у неприйнятному тоні, провокує, вигадує брехню і намагається очорнити" офіційний Будапешт.

"Виходячи з усього цього, Ласло Кевер абсолютно має рацію, навіть якщо українців це засмучує", — написав він.

Як повідомлялося раніше, скандал розпочався після того, як спікер парламенту Угорщини розкритикував манеру ведення переговорів українським президентом Володимиром Зеленським, заявивши, що той має "якусь особисту психологічну проблему". Після цього він отримав на свою адресу хвилю критики від заступника голови ОПУ Андрія Сибіги, а згодом і від спікера МЗС Олега Ніколенка.