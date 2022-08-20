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Ще одна країна Європи у кризі: що сталося з урядом Чорногорії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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43-му уряду висловили недовіру Новина оновлена 20 серпня 2022, 07:53
43-му уряду висловили недовіру

Уряд Чорногорії очолював молодий прозахідний політик

В одній із європейських країн-партнерів України, у Чорногорії в ніч на 20 серпня парламент проголосував за вотум недовіри. Зазначається, що урядова криза пов’язана з релігійним аспектом — укладанням договору з Сербською православною церквою.

Рішення винесли на шостій позачерговій сесії Скупщини. Уряд Чорногорії з кінця квітня цього року очолив Дрітан Абазович. Прем’єр-міністр вважається політиком прозахідних поглядів. Як зазначає DW, угода з церквою, на думку глави уряду, мала врегулювати церковні розбіжності щодо майна СПЦ.

Наголошується, що з моменту підписання угоди пройшло менше трьох тижнів. Воно затверджувало правовий статус Сербської православної церкви в Чорногорії, її майнові гарантії та скасовувала частину особливих прав.

Наслідки вотуму недовіри поки що не зрозумілі — це може призвести до нової коаліції в уряді чи нових виборів. Нагадаємо, у 2006 Чорногорія стала незалежною, вийшовши із союзу із Сербією, але та продовжує намагатися посилити свій вплив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Балканах зростає напруга після того, як до 1 серпня Сербія та Косово були за крок від конфлікту. Сербію вважають країною, яка підтримує росію в Європі, але ситуація складна і росія легко може повернутись проти неї, вважають експерти.

Зазначимо, що до цього урядова криза охопила Італію, але з інших причин.

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#Уряд #Чорногорія #Вотум недовіри