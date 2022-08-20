Еще одна страна Европы в кризисе: что произошло с правительством Черногории

Правительство Черногории возглавлял молодой прозападный политик

В одной из европейских стран-партнеров Украины, в Черногории в ночь на 20 августа парламент проголосовал за вотум недоверия. Отмечается, что правительственный кризис связан с религиозным аспектом — заключением договора с Сербской православной церковью.

Решение вынесли на шестой внеочередной сессии Скупщины. Правительство Черногории с конца апреля этого года возглавил Дритан Абазович. Премьер-министр считается политиком прозападных взглядов. Как отмечает DW, соглашение с церковью, по мнению главы правительства, должно было урегулировать церковные разногласия по поводу имущества СПЦ.

Отмечается, что с момента подписания соглашения прошло менее трех недель. Оно утверждало правовой статус Сербской православной церкви в Черногории, ее имущественные гарантии и упразднялась часть особых прав.

Последствия вотума недоверия пока не ясны — это может привести к новой коалиции в правительстве или новым выборам. Напомним, в 2006 Черногория стала независимой, выйдя из союза с Сербией, но та продолжает пытаться усилить свое влияние.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Балканах растет напряжение после того, как к 1 августа Сербия и Косово были в шаге от конфликта. Сербию считают страной, поддерживающей россию в Европе, но ситуация сложная и рф легко может повернуться против нее, считают эксперты.

Отметим, что до этого правительственный кризис охватил Италию, но по другим причинам.