Туреччина запропонувала новий формат переговорів із росією — без України. У Макрона відповіли

Турецький компроміс щодо переговорів у Франції не сприйняли

Франція не підтримала ідею Туреччини, яка раніше запропонувала влаштувати переговори щодо війни в Україні без України. Йшлося про участь у діалозі рф та представників чотирьох країн Заходу: Сполучених Штатів, Великобританії, Франції і Німеччини. А можливим місцем зустрічі називався Стамбул.

МЗС Франції, коментуючи турецьку пропозицію, заявило — умови мають визначати українці. Про це сказав представник французького зовнішньополітичного відомства у відповідь на питання "РІА Новини", повідомляється у Телеграм-каналі видання.

За словами французького представника, Франція дотримується колишньої позиції та виступає за те, що умови для переговорів про припинення війни можуть бути озвучені лише українською стороною.

Нагадаємо, у недавньому інтерв’ю турецький президент Реджеп Ердоган чимало говорив про війну в Україні, але деякі висловлювання політика були дуже неоднозначними. Загалом Туреччина виступає проти анексії українських територій росією, але продовжує демонструвати дива дипломатичної "розтяжки".

Як раніше повідомляв "Телеграф", після масованого ракетного удару рф по містах України 10 жовтня президент Володимир Зеленський терміново зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцю та президенту Франції Емманюелю Макрону. Скликається термінове засідання "Великої сімки" (G7).