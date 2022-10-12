Сусіди Украни захотіли мати ядерну зброю: що показало опитування населення

У поляків запитали, чи слід розмістити ядерну зброю в Польщі та чи бояться вони її застосування путіним

На тлі ядерних погроз російської федерації, не тільки Україна збентежена серйозним шантажем, а й вся Європа та світ. Саме тому виникають питання щодо розміщення ядерної зброї НАТО ближче до території України. Наприклад, поляки в переважній більшості підтримують такий крок і хочуть мати зброю масового ураження в своїй країні для захисту.

Про це йдеться в дослідженні IBRiS, повідомляє польське видання "Rzeczpospolita". Як зазначається, аж 54,1% респонденти вважають, що Польща повинна брати участь у програмі НАТО "Ядерний обмін" ("Nuclear Sharing"), яка дозволить надати їм ядерну зброю.

"Лише 29,5% проти, інші не мають визначеної думки. "За" в основному прихильники Об’єднаних правих (68%), молодь до 29 років (93%), жителі великих міст (64%), люди з середньою освітою (60%)…" — йдеться в підсумку видання.

В опитуванні також було запитано, чи стурбовані респонденти тим, що путін застосує проти України ядерну зброю. Такі побоювання поділяють аж 48,7% респондентів, 39,6% мають іншу думку, інші не знають, як відповісти. Ескалація війни в Україні найбільше хвилює виборців Об'єднаних правих (50%), жінок (56%), людей віком 40-49 років (68%), жителів сіл (62%) та осіб з вищою освітою (54%). Слід зазначати, що опитування було проведено ще до масованого обстрілу України 10 жовтня.

Програма НАТО "Nuclear Sharing" — це концепція політики "ядерного стримання". Вона передбачає надання ядерних боєголовок державам-членам, які не мають такої зброї.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю розповів, що так як країна є членом НАТО, вона розглядає питання розміщення ядерної зброї на своїй території. Ця тема обговорюється із Сполученими Штатами й досі.