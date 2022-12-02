Українці зможуть безкоштовно поїхати до Німеччини: як отримати квиток на потяг

Потяг курсуватиме протягом усього грудня

У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії багатьом українцям довелося заради власної безпеки переїхати в інші країни. Оскільки найбільша кількість людей тимчасово вирушила до Польщі, раніше для зручності було запущено додаткові поїзди з польського Пшемисля до українських міст. А зараз на місяць запускають безкоштовний потяг із Польщі до Німеччини.

Так, поїзд сполученням Перемишль (Польща) – Ганновер Messe/Laatzen (Німеччина) курсуватиме протягом грудня. України зможуть дістатися з українсько-польського кордону до Німеччини безкоштовно.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Пшемисль — Ганновер Мессе гуманітарний поїзд".

Як отримати квиток

Квитки на поїзд Перемишль — Ганновер пасажирам не будуть потрібні. Також немає потреби проходити реєстрацію. Для того, щоб проїхати цим поїздом, необхідно бути в потрібний час на пероні, або звернутися до працівників Червоного хреста або до волонтерів за додатковою інформацією.

Зверніть увагу, що посадка пасажирів діє з пріоритетом: спочатку люди з браслетами від Польського Червоного Хреста, потім сім’ї з дітьми, люди похилого віку та люди з інвалідністю, а потім усі інші.

У разі, якщо на всіх пасажирів не вистачить місць, людей поселять у гуманітарний центр у Перемишлі та видадуть браслет, який гарантує їм місце у наступному поїзді.

Розклад руху поїздів Перемишль – Ганновер

Безкоштовні поїзди курсуватимуть через день, починаючи з 1 грудня.

До Ганновера поїзд зазвичай прибуває між 14:30 та 16:00. До 16.12.2022 через несправності на залізничних коліях прибуття зазвичай затримується ще на кілька годин. Тому час прибуття о 18.00-19.00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні разом відкрили продаж квитків на потяг на Крим та на Донбас, які зараз тимчасово перебувають під окупацією.