Стало відомо, хто очолить Міноборони Німеччини: що він говорив про війну та Україну

Посаду голови Бундесверу займе соратник Олафа Шольца по партії

Після відставки Міністра оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт її посаду обійме соратник Олафа Шольца по партії та голова МВС Північної Рейн-Вестфалії Борис Пісторіус. З 2017 року він є членом земельного парламенту у Ганновері. З 2006 до 2013 року він був мером Оснабрюка.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляють журналісти Spiegel.

Також про те, що посаду голови Бундесверу обійме Пісторіус, повідомив заступник головного редактора німецького видання Bild Пуль Ронцхаймер.

"Новим міністром оборони має стати міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус", — написав він.

Варто зазначити, що Пісторіус, будучи на посаді глави МВС у Нижній Саксонії, заборонив демонстрацію літери Z, яка використовувалася для маркування російської техніки, що вторглася 24 лютого в Україну. Завдяки його позиції демонстрація цієї літери почала прирівнюватися до порушення громадського порядку.

Крім того, влітку 2022 Борис Пісторіус закликав конфіскувати майно російських олігархів.

"Ми повинні наслідувати приклад Канади і не тільки заморозити активи олігархів, які перебувають у списку санкцій ЄС проти росії, але й конфіскувати їх і використовувати для гуманітарної допомоги та відновлення України", — говорив Пісторіус.

Більше того, політик СДПН зажадав, щоб ця процедура поширювалася не лише на олігархів, а й на всіх, хто допомагає їм обійти санкції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Німеччині поки що не наважуються на передачу Україні танків, при цьому не виключають цього у майбутньому.