Стало известно, кто возглавит Минобороны Германии: что он говорил о войне и Украине

Должность главы Бундесвера займет соратник Олафа Шольца по партии

После отставки министра обороны Германии Кристины Ламбрехт её пост займет соратник Олафа Шольца по партии и глава МВД Северной Рейн-Вестфалии Борис Писториус. С 2017 года он является членом земельного парламента в Ганновере. С 2006 по 2013 он был мэром Оснабрюка.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщают журналисты немецкого Spiegel.

Также о том, что должность главы Бундесвера займет Писториус, сообщил заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пуль Ронцхаймер.

"Новым министром обороны должен стать министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус", — написал он.

Стоит отметить, что Писториус, будучи на посту главы МВД в Нижней Саксонии запретил демонстрацию литеры Z, которая использовалась для маркировки российской техники, вторгшейся 24 февраля в Украину. Благодаря его позиции демонстрация этой буквы стала приравниваться к нарушению общественного порядка.

Кроме того, летом 2022 года Борис Писториус призвал конфисковать имущество российских олигархов.

"Мы должны последовать примеру Канады и не только заморозить активы олигархов, которые находятся в санкционном списке ЕС против россии, но и конфисковать их и использовать для гуманитарной помощи и восстановления Украины", — говорил Писториус.

Более того политик СДПГ потребовал, чтобы эта процедура распространялась не только на олигархов, но и всех, кто помогает им обойти санкции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии пока не решаются на передачу Украине танков, при этом не исключают этого в будущем.