Європейський порядок безпеки припинив існування: у Швеції говорять про загрозу з боку росії

росія може наростити військову присутність неподалік кордонів Швеції

У Швеції побоюються, що європейська безпекова система припинила своє існування, а росія тепер загрожує і цій країні.

Як повідомляє The Guardian, голова шведської Служби розвідки та забезпечення безпеки Лєна Халлін повідомила, що росія має намір наростити військову присутність у регіоні, в безпосередній близькості до території Швеції.

"Європейський порядок безпеки у тому вигляді, в якому ми його знаємо, припинив своє існування… і водночас збільшилися ризики безпеки Швеції", — зазначила вона.

Халлін додала, що через збільшення військової присутності в регіоні Росія спробує відповісти на прагнення Швеції стати членом НАТО.

За її словами, кремль спробує уникнути прямого зіткнення з країнами Альянсу, але подібною поведінкою він лише збільшить відповідні ризики.

При цьому глава розвідки Швеції додала, що головна невизначеність полягає лише в готовності російської влади вдатися до високого ризику.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну шведи та фіни задумалися про необхідність приєднатися до НАТО якнайшвидше. Стокгольм та Гельсінкі подали спільну заявку 18 травня, проте подальший рух був заблокований Туреччиною.