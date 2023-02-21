Европейский порядок безопасности прекратил существование: в Швеции говорят об угрозе со стороны россии

россия может нарастить военное присутствие неподалеку от границ Швеции

В Швеции опасаются, что европейская система безопасности прекратила свое существование, а россия теперь угрожает и этой стране.

Как сообщает The Guardian, глава шведской Службы разведки и обеспечения безопасности Лена Халлин сообщила, что россия намерена нарастить военное присутствие в регионе, в непосредственной близости к территории Швеции.

"Европейский порядок безопасности в том виде, в каком мы его знаем, прекратил свое существование… и вместе с этим увеличились риски безопасности Швеции", — отметила она.

Халлин добавила, что посредством увеличения военного присутствия в регионе россия попытается ответить на стремление Швеции стать членом НАТО.

По ее словам, кремль попытается избежать прямого столкновения со странами Альянса, но подобным поведением он лишь увеличит соответствующие риски.

При этом глава разведки Швеции добавила, что главная неопределенность заключается лишь в готовности российских властей пойти на высокий риск.

Напомним, после полномасштабного вторжения россии в Украину шведы и финны задумались о необходимости присоединиться к НАТО как можно скорее. Стокгольм и Хельсинки подали совместную заявку 18 мая, однако дальнейшее движение было заблокировано Турцией.