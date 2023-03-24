"Хочуть втягнути у війну": прем’єр Грузії знову лякає громадян "українізацією"

Прем’єр Грузії критикує Україну не вперше

Глава уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі знову накинувся на Україну з критикою і заявив, що та нібито намагалася втягнути його країну у війну проти росії.

Як інформує грузинське видання Interpress News, Гарібашвілі заявив про існування плану "українізації", який є реальною небезпекою для його країни.

За його словами, українська влада нібито хотіла використати для цього експрезидента Міхеїла Саакашвілі, щоб той очолив Грузію і вступив у війну проти росії.

"Ми не є урядом, налаштованим на війну. Їхнім бажанням було, щоб при владі був Саакашвілі, який почав би війну проти росії, приєднався до України і втягнув Грузію у війну", — сказав він.

За словами Гарібашвілі, слова про "другий фронт" використав секретар РНБО Олексій Данилов, який заявив, що таким чином вдасться "відвернути увагу від України на іншу країну".

"Він зазначив, що мають гинути не лише українські жінки та діти, а й інші країни повинні відчути на собі наслідки цієї війни. Такий зміст промови, яку ми всі чули. Після цього ми дуже добре пам’ятаємо заяви представників української влади", — заявив Гарібашвілі. .

Як повідомлялося раніше, під час недавніх протестів у Грузії Гарібашвілі критикував Зеленського та українське керівництво, які підтримали протестувальників. Тоді він також апелював до того, що нібито Україна хоче втягнути його країну у війну.

Глава "Слуги народу" Давид Арахамія згодом натякнув, що грузинський прем’єр є російським агентом, а також зазначив, що Україна добре знає, що таке війна, щоб бажати її будь-кому.