"Хотят втянуть в войну": премьер Грузии снова пугает граждан "украинизацией"

Премьер Грузии критикует Украину не в первый раз

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили вновь набросился на Украину с критикой и заявил, что та якобы пыталась втянуть его страну в войну против россии.

Как информирует грузинское издание Interpress News, Гарибашвили заявил о существовании некого плана "украинизации", который является реальной опасностью для его страны.

По его словам, украинская власть якобы хотела использовать для этих целей экс-президента Михеила Саакашвили, чтобы тот возглавил Грузию и вступил в войну против россии.

"Мы не являемся правительством, настроенным на войну. Их желанием было, чтобы у власти был Саакашвили, который начал бы войну против россии, присоединился к Украине и втянул Грузию в войну", — сказал он.

По словам Гарибашвили, слова о "втором фронте" использовал секретарь СНБО Алексей Данилов, который заявил, что таким образом удастся "отвлечь внимание от Украины на другую страну".

"Он отметил, что должны гибнуть не только украинские женщины и дети, а и другие страны должны ощутить на себе последствия этой войны. Таково содержание речи, которую мы все слышали. После этого мы очень хорошо помним заявления представителей украинских властей", — заявил Гарибашвили.

Как сообщалось ранее, во время недавних протестов в Грузии Гарибашвили критиковал Зеленского и украинское руководство, которые поддержали протестующих. Тогда он тоже апеллировал к тому, что якобы Украина хочет втянуть его страну в войну.

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия позже намекнул, что грузинский премьер является российским агентом, а также отметил, что Украина хорошо знает, что такое война, чтобы желать ее кому-либо.