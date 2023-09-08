У Чорному морі пройдуть навчання, а Британія вже запустила літаки з "ненавчальною" метою

Військові з кількох країн з’їдуться на кордон з Україною на тлі російських атак, що почастішали

Літаки британських ВПС розпочали патрулювання Чорного моря у п’ятницю, 8 вересня, щоб захистити українське зерно від російських атак. Крім того, Велика Британія візьме участь у навчаннях США та Румунії, які відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph. А в пресслужбі ВМС Румунії уточнили, що багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3" відбудуться з 11 по 15 вересня у Чорному морі та дельті Дунаю.

Крім Військово-морського флоту США, Великої Британії та Румунії в навчаннях братимуть участь військовослужбовці з України, Франції, Туреччини та Болгарії. Основна мета навчань — розвиток оперативної та тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам з метою забезпечення свободи судноплавства.

Румунія для навчань надасть кілька своїх суден: морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, швидкохідний водолазний корабель Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортери-амфібії, штурмові катери і таке інше. Крім того, будуть задіяні вибухотехніки та інші фахівці, які знешкоджують вибухові пристрої, морпіхи та офіцера штабів.

США для навчань направить морський патрульно-розвідувальний літак Poseidon, водолазів-саперів із катерами та іншою спеціалізованою технікою. Щодо решти країн-учасниць, то вони також направлять водолазів, саперів та штабних офіцерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Румунія посилює безпеку на кордоні з Україною після російських атак. Жителям прикордонних районів готують укриття й включатимуть тривогу, щоб сповістити про новий удар росії.