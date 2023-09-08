В Черном море пройдут учения, а Британия уже запустила самолеты с "не учебной" целью

Военные с нескольких стран съедутся на границу с Украиной на фоне участившихся российских атак

Самолеты британских ВВС приступили к патрулированию Черного моря в пятницу, 8 сентября, чтобы защитить украинское зерно от российских атак. Кроме того, Великобритания примет участие в учениях США и Румынии, которые пройдут на следующей неделе.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph. А в пресс-службе ВМС Румынии уточнили, что многонациональные учения "Sea Breeze 23.3" пройдут с 11 по 15 сентября в Черном море и дельте Дуная.

Помимо Военно-морского флота США, Великобритании и Румынии в учениях будут участвовать военнослужащие из Украины, Франции, Турции и Болгарии. Основная цель учений — развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности, морским минам с целью обеспечения свободы судоходства.

Румыния для учений предоставит несколько своих судов: морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортера-амфибии, штурмовые катера и так далее. Кроме того, будут задействованы взрывотехники и другие специалисты, которые обезвреживают взрывные устройства, морпехи и офицера штабов.

США для учений направит морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon, водолазов-саперов с катерами и другой специализированной техникой. Что касается остальных стран-участниц, то они также направят водолазов, саперов и штабных офицеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Румыния усиливает безопасность на границе с Украиной после российских атак. Жителям приграничных районов готовят убежища и будут включать тревогу, чтобы оповестить о новом ударе рф.