У Великій Британії скоротили програму навчання українських бійців: причина несподівана

Станом на кінець серпня навчання у цій країні пройшли понад 20 тисяч наших воїнів

Міністерство оборони Великої Британії було змушене на третину скоротити навчання з підготовки українських військових на військовій базі Лідд-Рейнджерс поблизу Дандженесса. Причиною стали скарги місцевих жителів через вибухи та дим.

Про це пише The Times. Британцям заважав шум, що долинав із полігону.

Вони направили "кілька листів" до міської ради Лідди з вимогою вжити заходів. Внаслідок Міноборони погодилося скоротити кількість навчань на 30 відсотків. Командир бази підполковник Марк Пауелл заявив, що хоче підтримувати міцні стосунки з "добрими людьми Лідда".

Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ, на кінець серпня військову підготовку на полігонах Великої Британії пройшли понад 20 тисяч українських військових. Перед навчанням кожен з них отримав всю необхідну та корисну амуніцію та речове забезпечення. Українським армійцям у Британії видають усе, що стане їм у нагоді як під час тренувань, так і на фронті. Це не тільки форма та взуття для літа та зими, бронежилети та шоломи, але й тактичні окуляри та рукавички, аптечки, спальники та каремати, а також зручні та міцні рюкзаки та сумки, щоб все це перевозити.

Як повідомляв "Телеграф", колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який нещодавно побував в Україні, заявив, що Захід постійно діє надто повільно у питанні постачання озброєнь нашій країні. Він додав, що партнерам необхідно зосередитися на допомозі Києву та надавати її швидше.