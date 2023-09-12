В Великобритании сократили программу обучения украинских бойцов: причина неожиданная

По состоянию на конец августа обучение в этой стране прошли больше 20 тысяч наших воинов

Министерство обороны Великобритании было вынуждено на треть сократить учения по подготовке украинских военных на военной базе Лидд-Рейнджерс недалеко от Дандженесса. Причиной стали жалобы местных жителей по поводу взрывов и дыма.

Об этом пишет The Times. Британцам мешал шум, доносящийся с полигона.

Они направили "несколько писем" в городской совет Лидда с требованием принять меры. В результате Минобороны согласилось сократить количество учений на 30 процентов. Командир базы подполковник Марк Пауэлл заявил, что хочет поддерживать прочные отношения с "хорошими людьми Лидда".

Стоит отметить, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на конец августа военную подготовку на полигонах Великобритании прошли более 20 тысяч украинских военных. Перед обучением каждый из них получил всю необходимую и полезную амуницию и вещественное обеспечение. Украинским армейцам в Британии выдают все, что пригодится им как во время тренировок, так и на фронте. Это не только форма и обувь для лета и зимы, бронежилеты и шлемы, но и тактические очки и перчатки, аптечки, спальники и карематы, а также удобные и прочные рюкзаки и сумки, чтобы все это перевозить.

Как сообщал "Телеграф", бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно побывал в Украине, заявил, что Запад постоянно действует слишком медленно в вопросе поставок вооружений нашей стране. Он добавил, что партнерам необходимо сосредоточится на помощи Киеву и оказывать ее быстрее.