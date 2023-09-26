Одна з найжахливіших катастроф на Дунаї: український капітан отримав вирок в Угорщині

Трагедія забрала життя 28 людей

У вівторок, 26 вересня, в Угорщині українського капітана круїзного лайнера, який зіткнувся з невеликим туристичним катером на річці Дунай у Будапешті, ув'язнили на п'ять років. Українець Юрій Чаплінський перебував під вартою з 2019 року.

Зазначається, що український капітан заперечував провину, але був визнаний винним у грубій недбалості. Очікується, що Чаплінський подасть апеляцію, повідомляє BBC.

У березні 2020 року угорська прокуратура заявила суду, що Чаплінський не приділяв належної уваги та не зосередився належним чином на керуванні судном протягом кількох хвилин під час зливи.

"Він не помітив "Русалки", не доповідав по радіо і не посилав звукових сигналів екстреної допомоги", — сказав у суді прокурор Міклош Новакі.

Чаплінський, заявив на суді, що "глибоко шкодує" про смертельну аварію.

"Я ні на хвилину не можу позбутися спогадів про цю жахливу трагедію, я не можу спати, і я думаю, що це те, з чим мені доведеться жити до кінця свого життя", — сказав він.

Як відомо, 29 травня 2019 року круїзне судно Viking Sigyn зіткнулося з туристичним судном "Русалка" одразу після 21:00 за місцевим часом, коли обидва судна проходили під мостом Маргіт у Будапешті.

Сімох із 35 осіб, які перебували на борту, вдалося врятувати, кілька тіл швидко знайшли, але інші були знесені хвилею або опинилися в пастці в човні.

На борту судна "Русалка", що затонуло за декілька секунд після зіткнення, знаходились південнокорейські туристи. За даними BBC, ця катастрофа була найгіршою за 30 років на Дунаї, другій за довжиною річці Європи.

Двадцять п'ять із загиблих були південнокорейцями. Капітан "Русалки" та член екіпажу також загинули.

Лише семеро корейських пасажирів вижили в аварії, а один кореєць досі вважається зниклим безвісти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними розвідки Великої Британії, росія 24 серпня 2023 року намагалася знищити вантажне судно під прапором Ліберії, яке знаходилося в одному з українських чорноморських портів.