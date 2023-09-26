Одна из самых ужасных катастроф на Дунае: украинский капитан получил приговор в Венгрии

Трагедия унесла жизни 28 человек

Во вторник, 26 сентября, в Венгрии украинского капитана круизного лайнера, столкнувшегося с небольшим туристическим катером на реке Дунай в Будапеште, заключили в тюрьму на пять лет. Украинец Юрий Чаплинский находился под стражей с 2019 года.

Отмечается, что украинский капитан отрицал вину, но был признан виновным в грубой халатности. Ожидается, что Чаплинский подаст апелляцию, сообщает BBC.

В марте 2020 года венгерская прокуратура заявила суду, что Чаплинский не уделял должного внимания и не сосредоточился должным образом на управлении судном в течение нескольких минут во время ливня.

"Он не заметил "Русалку", не сообщал по радио и не посылал звуковых сигналов экстренной помощи", — сказал в суде прокурор Миклош Новаки.

В свою очередь Чаплинский заявил на суде, что "глубоко сожалеет" о смертельной аварии.

"Я ни на минуту не могу избавиться от воспоминаний об этой ужасной трагедии, я не могу спать, и я думаю, что это то, с чем мне придется жить до конца своей жизни", — сказал он.

Как известно, 29 мая 2019 года круизное судно Viking Sigyn столкнулось с туристическим судном "Русалка" сразу после 21:00 по местному времени, когда оба судна проходили под мостом Маргит в Будапеште.

Семерых из 35 находившихся на борту удалось спасти, несколько тел быстро нашли, но другие были снесены волной или оказались в ловушке в лодке.

На борту судна "Русалка", затонувшего через несколько секунд после столкновения, находились южнокорейские туристы. По данным BBC, эта катастрофа была самой страшной за 30 лет на Дунае, второй по длине реке Европы.

Двадцать пять из погибших были южнокорейцами. Капитан "Русалки" и член экипажа погибли.

Лишь семь корейских пассажиров выжили в аварии, а один кореец до сих пор считается пропавшим без вести.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что по данным разведки Великобритании, россия 24 августа 2023 пыталась уничтожить грузовое судно под флагом Либерии, которое находилось в одном из украинских черноморских портов.