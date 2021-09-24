Погода була явно "нельотною": з’явилися нові фото порятунку альпіністів на Ельбрусі

Більше 12 годин знадобилося рятувальникам на те, щоб евакуювати 14 альпіністів і винести тіла 5 загиблих

У росЗМІ з’явилися нові фото і відео рятувальної операції на Ельбрусі, де на висоті в 5400 метрів замерзли на смерть 5 осіб.

За інформацією МНС РФ, групу з 19 альпіністів 23 вересня відправилися шукати близько 70 рятувальників, які лише о 2:45 ночі змогли евакуювати в лікарні 14 осіб.

Знімки було зробити непросто, так як видимість була всього 1 метр через сильний снігопад.

На жаль, 5 людей загинули в горах — знепритомніли і замерзли на смерть в штормову погоду: в 20-градусний мороз і ураганний вітер до 70 метрів в секунду. Загиблими виявилися 4 молодих жінок і чоловік.

За фактом "надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки" слідком РФ порушив кримінальну справу: якщо провину турфірми визнають, співробітникам загрожує до 10 років в’язниці.

Відзначимо, що жертв могло б бути більше. Спочатку в цій групі було не 19, а 23 людини. Громадяни РФ почали сходження, проте четверо, побачивши погіршення погодних умов, практично відразу відмовилися і повернулися на базу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", трагедія сталася з альпіністами-аматорами відразу після того, як вони дісталися до вершини. Як розгорталися події, розповів головний гід цієї групи.