Рус

Погода була явно "нельотною": з’явилися нові фото порятунку альпіністів на Ельбрусі

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
87
У всіх альпіністів — сильні обмороження, у одного — ще і перелом Новина оновлена 24 вересня 2021, 14:22
У всіх альпіністів — сильні обмороження, у одного — ще і перелом

Більше 12 годин знадобилося рятувальникам на те, щоб евакуювати 14 альпіністів і винести тіла 5 загиблих

У росЗМІ з’явилися нові фото і відео рятувальної операції на Ельбрусі, де на висоті в 5400 метрів замерзли на смерть 5 осіб.

За інформацією МНС РФ, групу з 19 альпіністів 23 вересня відправилися шукати близько 70 рятувальників, які лише о 2:45 ночі змогли евакуювати в лікарні 14 осіб.

Знімки було зробити непросто, так як видимість була всього 1 метр через сильний снігопад.

На жаль, 5 людей загинули в горах — знепритомніли і замерзли на смерть в штормову погоду: в 20-градусний мороз і ураганний вітер до 70 метрів в секунду. Загиблими виявилися 4 молодих жінок і чоловік.

За фактом "надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки" слідком РФ порушив кримінальну справу: якщо провину турфірми визнають, співробітникам загрожує до 10 років в’язниці.

Відзначимо, що жертв могло б бути більше. Спочатку в цій групі було не 19, а 23 людини. Громадяни РФ почали сходження, проте четверо, побачивши погіршення погодних умов, практично відразу відмовилися і повернулися на базу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", трагедія сталася з альпіністами-аматорами відразу після того, як вони дісталися до вершини. Як розгорталися події, розповів головний гід цієї групи.

Теги:
#Росія #Альпіністи #Ельбрус #Загиблі альпіністи
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
Політика
Більше не одна команда: коли чекати відставки Разумкова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
Більше не одна команда: коли чекати відставки Разумкова
Дата публікації
Категорія
Коронавірус пригнічує психіку
Через ковід люди перестали отримувати від життя задоволення і живуть в атмосфері страху
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
В Україну повернеться тепло
Дата публікації
Категорія
Опозиція блокує трибуну Ради перед розглядом "закону про олігархів"
Крізь крики і блокування: як Рада дала старт боротьбі з олігархами (репортаж)
Дата публікації
Категорія
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко
Олександр Корнієнко: Разумков поводиться не як член команди президента