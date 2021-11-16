"Покажи, на що здатний": у Росії дітей кличуть на незвичайну "Гру в кальмара"

Росіяни поки не поспішають записувати свої чада на гру "Антикальмар", де даруватимуть "життя"

У Росії продовжують заробляти на популярності південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", влаштовуючи дитячі свята за мотивами кривавого трилера для дорослих. Так, у Ноябрську місцевий центр дозвілля запустив гру "Антикальмар", а колеги з міського палацу культури влаштовують новорічну "Гру в кальмара" для дітей віком від 6 років. Проте такі ігри викликають питання серед батьків потенційних учасників.

За інформацією місцевих ЗМІ, гру "Антикальмар" з гаслом "Покажи, на що здатний" вигадали через популярність серіалу, сюжет якого нібито подобається дітям.

"Діти його подивляться в будь-якому випадку, хочемо ми цього чи ні. Вже через пару тижнів після виходу серіалу, коли наша Людина Павук в ігровій перетягувала канат, 7-річні діти говорили: "Це як у кальмарі". Їм цікаві ці ідеї, те ж печиво", — кажуть організатори "Антикальмара", обіцяючи зробити гру доброю.

Мовляв, навіть навмисне тут нікого вбивати не будуть, а за пройдені етапи дітям даруватимуть "життя".

Втім, хоч організатори і анонсують "Антикальмар" як виховний захід, тих, що записалися на нього, поки що немає: батьки сумніваються, чи потрібно дітям грати за мотивами трилера, хоч і по-доброму.

Афіша "Антикальмара" у Росії

Нагадаємо, що свою версію "гри", в якій на екрані відбуваються вбивства, цими вихідними влаштували в дитячому розважальному центрі Мурманської області. Завершилося дійство несподівано.