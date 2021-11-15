"Батьки, бачили це? 18+": у Росії — переполох через "Гру в кальмара" для дітей

У Мурманській області учнів молодших класів запросили на "Гру в кальмара"

Поки в усьому світі чекають другий сезон гучного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара", в Росії через хіт спалахнув скандал. Вся справа в тому, що свою версію "гри", в якій на екрані відбуваються вбивства, цими вихідними влаштували в дитячому розважальному центрі Мурманської області. Завершилося дійство несподівано.

За інформацією місцевих ЗМІ, про те, що у дитячому центрі 13-14 листопада відбудеться свято "Гра в кальмара", розтрубили напередодні. Флаєри роздавали у початковій школі.

"Батьки, бачили це? 18+! Ось цей папірець дав наш класний керівник 2-го класу", — нарікала мама одного з учнів у мережі.

"Гра в кальмара" по-російськи вартістю 400 рублів

У результаті "Грою в кальмара" по-російськи зайнялася прокуратура, співробітники якої виписали аніматорам адміністративне попередження. Ті, у свою чергу, виправдалися: мовляв, не хотіли пропагувати насильство, а збиралися грати в корейські ігри, що розвивають.

Захід з мотивами серіалу викликав резонанс

У результаті назву "Гра в кальмара" прибрали і таки провели свято без натяку на південнокорейський серіал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як серіалу "Гра в кальмара" вдалося досягти феноменального успіху і про що буде другий сезон. А також ми розповідали, що відомо про акторів, які стали зірками світового масштабу.

Зазначимо, що серіал став настільки популярним, що низка "кіностудій" вирішила зняти порно-пародії на "Гру в кальмара", які також стали досить популярними серед користувачів мережі.