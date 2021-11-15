"Родители, видели это? 18+": в России - переполох из-за "Игры в кальмара" для детей

В Мурманской области учащихся младших классов пригласили на "Игру в кальмара"

Пока во всем мире ждут второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара", в России из-за хита разгорелся скандал. Все дело в том, что свою версию "игры", в которой на экране происходят убийства, в эти выходные устроили в детском развлекательном центре Мурманской области. Завершилось действо неожиданно.

По информации местных СМИ, о том, что в детском центре 13-14 ноября пройдет праздник "Игра в кальмара", раструбили накануне. Флаеры раздавали в начальной школе.

"Родители, видели это? 18+! Вот эту бумажку дала наша классный руководитель 2-го класса", — сетовала мама одного из учеников в сети.

"Игра в кальмара" по-российски стоимостью в 400 рублей

В итоге, "Игрой в кальмара" по-российски занялась прокуратура, сотрудники которой выписали аниматорам административное предупреждение. Те, в свою очередь, оправдались: мол, не хотели пропагандировать насилие, а собирались играть в корейские развивающие игры.

Мероприятие по мотивам сериала вызвало резонанс

В итоге, название "Игра в кальмара" убрали и таки провели праздник без намека на южнокорейский сериал.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сериалу "Игра в кальмара" удалось достичь феноменального успеха и о чем будет второй сезон. А также, мы рассказывали, что известно об актерах "Игры в кальмара", которые стали звездами мирового масштаба.

Отметим, что сериал стал настолько популярным, что ряд "киностудий" решил снять порно-пародии на "Игру в кальмара", которые также стали достаточно популярными среди пользователей сети.