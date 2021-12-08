Росіян здивував метеорит: у Сочі зафіксували спалах в небі (відео)

Небесне явище у курортному місті зафіксували увечері 7 грудня.

Метеори, космічні об’єкти, що згоряють у земній атмосфері, фіксують досить часто. Останній випадок, висвітлений в пресі, стався у Туреччині під час масштабних лісових пожеж. Тоді його вважали поганим знаменням. Новий метеор, помічений у РФ, такої реакції не викликав. Його зафіксували у місті Сочі.

Відео з камер спостереження опублікували в телеграмі.

Воно було зняте у районі селища Лазаревське. Метеор летів у бік Адлера, але його політ закінчився яскравим спалахом. Через це його можна віднести до болідів — космічних тіл, що згоряють особливо яскраво. Висота на якій вони спалахують, залежать від маси та швидкості.

Зазначимо також, що метеори, що досягли крізь атмосферу поверхні Землі, називають метеоритами і можуть призвести до руйнацій.

Падіння метеорів — видовище вражаюче. Пік метеоритних потоків у нашій півкулі припадає на серпень та листопад – Персеїди та Леоніди. Останні радували астроном та поціновувачів зоряного неба у другій декаді листопада.

Космічні тіла невеликого масштабу згоряють в атмосфері, але більші можуть загрожувати планеті. "Телеграф" писав, що в США планують ліквідувати астероїд у космосі, використавши для цього корабель — "смертник".