Кадиров захотів приєднати Україну до Чечні: йому нагадали про бої за ДАП (відео)

Користувачі мережі нагадали, що "кадировці" вже воювали на Донбасі, але без особливого успіху.

Слідом за заявами лідера російської ЛДПР Володимира Жириновського про необхідність "приєднати" Україну до Росії, такою заявою відзначився і голова Чечні Рамзан Кадиров.

За його словами, "українське питання" це не рівень федерального уряду, а його особистий. Крім того, він заявив, що якби йому доручили, то він "приєднав би Україну до Чеченської республіки".

"Українці — це наш народ, це наша територія. Я і після Криму говорив: "Треба забрати Київ", — сказав Кадиров.

Він висловив переконання, що "поки що Київ існуватиме" країни Заходу зможуть диктувати свої умови Росії.

Слова Кадирова були різко сприйняті українською громадськістю.

Деякі заявили, що слова Кадирова не варті уваги, як і слова ватажків бойовиків ОРДЛО.

Інші ж нагадали, що "кадировці" вже намагалися воювати в Україні, але це не дуже добре виходило.

Також деякі окремо звернули увагу на те, що Кадиров захотів приєднати Україну не до Росії, а до Чечні.

Як повідомлялося раніше, заяви Кадирова та Жириновського прозвучали після того, як російський президент Володимир Путін пригрозив Україні "дружбою за будь-яку ціну", а також додав, що вважає "неприйнятною" можливість вступу України до НАТО. Варто зазначити, що ці його слова пролунали у відповідь на питання про можливий початок повномасштабної війни.

Нагадаємо, за даними РНБО, нині на кордоні України розташовано близько 122 тисяч російських військових, а ще понад 140 тисяч перебувають на "другому рубежі" за 400 кілометрів від кордону.