"Золотий дощ" та інші кінки: російську блогерку Моругіну помітили у фільмах для дорослих (18+)

Дівчину легко впізнати завдяки безлічі її татуювань, у тому числі на обличчі

Не встигли соцмережі обговорити скандальний голий знімок російської блогерки Поліни Моругіної, яка знялася на тлі одного з московських храмів, як стали відомі нові факти її біографії. Виявилося, що дівчина не раз брала участь у зйомках фільмів для дорослих із досить нестандартними сексуальними практиками.

Після інформації про притягнення її до відповідальності за фото біля церкви, відеоролики за участю Моругіної почали активно поширюватися в інтернеті, пише "Телеграф".

Вельми популярній в мережі Поліні лише 24 роки. Дівчина часто використовує замість справжнього прізвища псевдонім "Фейс". Таке прізвисько вона отримала через свої татуювання на обличчі, які додають їй схожості з російським репером Face.

Ліворуч — Поліна Моругіна, праворуч — репер Face

Втім, займається панянка аж ніяк не музичною творчістю, а більш відвертими речами. Так, в інтернеті можна відшукати ролики, де Поліна Моругіна займається сексом із кількома чоловіками відразу, практикує "золотий дощ" (сечовипускання людини на свого сексуального партнера) та п’є власну сечу.

Скріншот одного з відвертих відео блогерки

Також до нестандартних "захоплень" Поліни Фейс затесався навіть секс із собакою.

Із моральних міркувань ми не можемо розмістити дуже відвертий контент на сайті, але ви можете з ним ознайомитись у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" за посиланням. Попереджаємо: відео мають високий рейтинг, 18+, а особливо вразливим особам краще відмовитися від перегляду.

Нагадаємо, що широку популярність Поліна Моругіна здобула після того, як правоохоронці зацікавилися її ню-фото, зроблене біля московського храму у Філях. Наразі основні акаунти блогерки у Instagram та "Вконтакті" видалені.

До речі, також "Телеграф" писав про Анжеліку Єзієву, нової дружини відомого російського кіберспортсмена Кирила Boombl4 Михайлова. Уважні користувачі мережі відзначили, що Єзієва дуже вже схожа на порноактрису Maniac Alisa.