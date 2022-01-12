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"Золотой дождь" и прочие кинки: российскую блогершу Моругину заметили в фильмах для взрослых (18+)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Откровенного контента с polina ice в сети весьма много Новость обновлена 12 января 2022, 16:26
Откровенного контента с polina ice в сети весьма много

Девушку легко узнать благодаря множеству ее татуировок, в том числе на лице

Не успели соцсети обсудить скандальный голый снимок российской блогерши Полины Моругиной, снявшейся на фоне одного из московских храмов, как всплыли новые факты ее биографии. Оказалось, что девушка не единожды участвовала в съемках фильмов для взрослых, используя весьма нестандартные сексуальные практики.

После информации о привлечении ее к ответственности за фото возле церкви, ролики с участием Моругиной начали активно распространяться в интернете, пишет "Телеграф".

Весьма популярной в сети Полине всего 24 года. Девушка часто использует вместо настоящей фамилии псевдоним "Фейс". Такое прозвище она получила из-за своих татуировок на лице, которые добавляют ей схожести с российским рэпером Face.

Слева — Полина Моругина, справа — рэпер Face
Слева — Полина Моругина, справа — рэпер Face

Впрочем, занимается барышня отнюдь не музыкальным творчеством, а более откровенными вещами. Так, в интернете можно отыскать ролики, где Полина Моругина занимается сексом с несколькими мужчинами сразу, практикует "золотой дождь" (мочеиспускание человека на своего партнера по сексу) и пьет собственную мочу.

Скриншот одного из откровенных видео блогерши
Скриншот одного из откровенных видео блогерши

Также в нестандартные "увлечения" Полины Фейс затесался даже секс с собакой.

Из моральных соображений мы не можем разместить весьма откровенный контент на сайте, но вы можете с ним ознакомиться в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" по ссылке. Предупреждаем: видео имеют высокий рейтинг, строго 18+, а особо впечатлительным особам лучше отказаться от просмотра.

Напомним, что широкую известность Полина Моругина получила после того, как правоохранители заинтересовались ее ню-фото, сделанном возле московского храма в Филях. Сейчас основные аккаунты блогерки в Instagram и "Вконтакте" удалены.

К слову, также "Телеграф" писал об Анжелике Езиевой, новоиспеченной супруге известного российского киберспортсмена Кирилла Boombl4 Михайлова. Внимательные пользователи сети отметили, что Езиева уж очень похожа на порноактрису Maniac Alisa.

Теги:
#Россия #Блогеры #Фильмы для взрослых #Откровенные снимки #Блогерша
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