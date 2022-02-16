Популярний російський актор розхвалив Путіна і порівняв із президентом США (відео)

Президента РФ оцінили вище, ніж колишнього лідера Америки

Сімдесятирічний російський актор Віктор Сухоруков вважає президента Росії Володимира Путіна "чудовим державним діячем". Також представник кіноіндустрії країни-агресора впевнений, що глава Кремля є кращим політиком, ніж експрезидент Штатів Барак Обама.

Такими думками Сухоруков поділився під час запису інтерв’ю для YuoTube-каналу "Антоніми".

Своє ставлення до політиків актор розкрив уже наприкінці розмови, коли відбувався своєрідний бліц від ведучого. Так, у нього поцікавилися, хто ж краще — Путін чи Обама.

"Обаму я не знаю. А Путін краще, — заявив Віктор Сухоруков. — Це мій президент. Симпатичний, сильний, чудовий державний діяч".

Роздуми про Путіна можна переглянути, починаючи з 1:04:09.

Цікаво, що розмірковуючи про Барака Обаму, актор навіщось приписав йому слова про "розірвану на шматки російську економіку". При цьому подібне попередження напередодні прозвучало від чинного президента США Джозефа Байдена. Таким чином американський лідер спробував запобігти ймовірному вторгненню Росії в Україну.

Слід зазначити, що Віктор Сухоруков за свою тривалу кар’єру знявся в багатьох російських фільмах і серіалах. За його власним зізнанням, він навіть отримував запрошення на зйомки до Голлівуду, але відмовився. Найбільше український глядач може пам’ятати його завдяки ролі Віктора Багрова у фільмах "Брат" та "Брат-2".

До речі, ці кінострічки потрапляли у гучний скандал, пов’язаний з Україною після того, як права на їх трансляцію викупила компанія Netflix. Слід зазначити, що момент, який викликав обурення українців, був знятий за участю Віктора Сухорукова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ще одного російського актора, який "виділився" незвичайною промовою щодо "неправильних росіян". Дмитро Пєвцов, будучи за сумісництвом депутатом Держдуми, заявив, що громадяни Росії не повинні помирати за права і свободи, адже споконвічно гинули за віру та царя.