Популярный российский актер расхвалил Путина и сравнил с президентом США (видео)

Президента РФ оценили выше, чем бывшего лидера Америки

Семидесятилетний российский актер Виктор Сухоруков считает президента России Владимира Путина "замечательным государственным деятелем". Также представитель киноиндустрии страны-агрессора уверен, что глава Кремля является лучшим политиком, нежели экс-президент Штатов Барак Обама.

Такими мыслями Сухоруков поделился во время записи интервью для YuoTube-канала "Антонимы".

Свое отношение к политикам актер раскрыл уже в конце разговора, когда проходил своеобразный блиц от ведущего. Так, у него поинтересовались, кто же лучше — Путин или Обама.

"Обаму я не знаю. А Путин лучше, — заявил Виктор Сухоруков. — Это мой президент. Симпатичный, сильный, замечательный государственный деятель".

Рассуждения о Путине можно посмотреть, начиная с 1:04:09.

Интересно, что рассуждая о Бараке Обаме актер зачем-то приписал ему слова о "разорванной в клочья российской экономике". При этом подобное предупреждение накануне прозвучало от действующего президент США Джозефа Байдена. Таким образом американский лидер попытался предотвратить вероятное вторжение России в Украину.

Следует отметить, что Виктор Сухоруков за свою длительную карьеру снялся во множестве российских фильмов и сериалов. По его собственному признанию, он даже получал приглашения на съемки в Голливуд, но отказался. Больше всего украинский зритель может помнить его благодаря роли Виктора Багрова в фильмах "Брат" и "Брат-2".

К слову, эти киноленты попадали в громкий скандал, связанный с Украиной, после того, как права на их трансляцию выкупила компания Netflix. Следует отметить, что вызвавший возмущение украинцев момент, к слову, был снят при участии Виктора Сухорукова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал про еще одного российского актера, который "выделился" необычной речью касаемо "неправильных россиян". Дмитрий Певцов, будучи по совместительству депутатом Госдумы, заявил, что граждане России не должны умирать за свои права и свободы, т.к. исконно гибли за веру и царя.