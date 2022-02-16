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Російських пропагандистів знову впіймали на брехні щодо України (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіян звинуватили у "плагіаті" українських ідей Новина оновлена 16 лютого 2022, 17:32
Росіян звинуватили у "плагіаті" українських ідей

Затію жителів Ногинська порівняли з маршем пам’яті Степана Бандери

У вівторок, 15 лютого, у невеликому містечку під Москвою місцеві жителі влаштували урочисту смолоскипну ходу на честь загиблих воїнів-афганців. Український сегмент соцмереж відразу відреагував на те, що трапилося, нагадавши росіянам всі звинувачення в "неонацизмі" через схоже заходи в Києві до дня народження Бандери.

Знімки з російського Ногінська опублікував у своєму Telegram-каналі блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

Російський Ногінськ на карті
Російський Ногінськ на карті

"Покажіть їм ці фото, коли вони кричати про Україну, порівнюючи з…" — зазначив військовослужбовець, натякаючи на звичні для російської пропаганди заяви.

Частина факельної ходи в Ногінську
Частина факельної ходи в Ногінську

Річ у тому, що багато прокремлівських ЗМІ давним-давно прирівняли факельні ходи до найважливіших ознак існування "неонацизму". Особливо це стосується України та різних пам’ятних для патріотів дат. У цьому списку не лише головні державні свята, а й, наприклад, річниця від дня народження Степана Бандери (1 січня).

Кадр із самої ходи
Кадр із самої ходи

Однак у Росії свою ходу назвали "продовженням патріотичного виховання підростаючого покоління". Жодних натяків на "неонацистів" у публікаціях про захід зі смолоскипами немає.

Звісно, що у соцмережах не змогли не відреагувати на подібну нещирість.

Нагадаємо, що нещодавно звинувачення у "неонацизмі" посипалися навіть на артиста Андрія Данилка. Все тому, що він в ефірі однієї із програм виконав фрагмент популярної зараз пісні "Батько наш Бандера". Втім, на всі наїзди російських пропагандистів виконавець відповів дуже дотепно.

Також "Телеграф" писав, якою черговою дурістю виділилася російська пропагандистка Скабеєва, що її відмовився коментувати навіть ватажок бойовиків "ДНР".

Теги:
#Росія #Хода #Пропаганда #Смолоскипи
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