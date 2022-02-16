Российских пропагандистов снова поймали на вранье насчет Украины (фото)

Затею жителей Ногинска сравнили с маршем памяти Степана Бандеры

Во вторник, 15 февраля, в небольшом городке под Москвой местные жители устроили торжественное факельное шествие в честь погибших воинов-афганцев. Украинский сегмент соцсетей тут же отреагировал на происходящее, напомнив россиянам все обвинения в "неонацизме" из-за схожего мероприятия в Киеве ко дню рождению Бандеры.

Снимки из российского Ногинска опубликовал в своем Telegram-канале блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Российский Ногинск на карте

"Покажите им эти фото, когда они будут орать об Украине, сравнивая с…" — отметил военнослужащий, намекая на привычные для российской пропаганды заявления.

Часть факельного шествия в Ногинске

Дело в том, что многие прокремлевские СМИ давным-давно приравняли факельные шествия к важнейшим признакам существования "неонацизма". Особенно это касается Украины и различных памятных для патриотов дат. В этом списке не только главные государственные праздники, но и, к примеру, годовщина со дня рождения Степана Бандеры (1 января).

Кадр из самого шествия

Однако в России свое шествие назвали "продолжением патриотического воспитания подрастающего поколения". Никаких намеков на "неонацистов" в публикациях о мероприятии с факелами не присутствует.

Разумеется, в соцсетях не смогли не отреагировать на подобное двуличие.

Напомним, что недавно обвинения в "неонацизме" посыпались даже на артиста Андрея Данилко. Все потому, что он в эфире одной из программ исполнил фрагмент популярной сейчас песни "Батько наш Бандера". Впрочем, на все наезды российских пропагандистов исполнитель ответил весьма остроумно.

Также "Телеграф" писал, какой очередной глупостью выделилась российская пропагандистка Скабеева, что её отказался комментировать даже главарь боевиков "ДНР".