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Pepsi та Coca-Cola припиняють роботу в росії: що втратять росіяни і до чого тут чай

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Coca-Cola та PepsiCo приєдналися до бойкоту російського ринку Новина оновлена 09 березня 2022, 01:04
Coca-Cola та PepsiCo приєдналися до бойкоту російського ринку

На російському ринку припинять продавати не лише газовану воду компаній, але й інші лінійки продукції.

Американська компанія Coca-Cola на 13-день російського воєнного вторгнення в Україну все-таки приєдналася до бойкоту ринку рф та оголосила про зупинення бізнесу. Таке ж рішення ухвалила компанія-конкурент PepsiCo.

Про це "Телеграф" повідомляє з посилання на заяви компаній.

"Coca-Cola Company сьогодні оголосила, що припиняє свій бізнес із Росії", — йдеться у заяві на сайті компанії, однак не уточнивши, які саме заходи це передбачає.

Керівництво компанії додало, що вони продовжать слідкувати та ситуацією та оцінювати її розвиток.

Слідом за Coca-Cola про припинення своєї діяльності на території росії заявили в американській корпорації PepsiCo. Їй належить не лише всім відомий напій Pepsi, але й десятки інших торгових марок, які тепер також не продаватимуться у рф.

"Ми оголошуємо про зупинення продажу в Росії Pepsi-Cola та наших глобальних брендів напоїв, включаючи 7Up та Mirinda. Ми також припинимо інвестиції та рекламну діяльність у РФ", — йдеться у повідомленні на сайті компанії.

При цьому у компанії зазначили, що вони пам'ятають "про гуманітарні аспекти бізнесу" і тому продовжать продаж у росії іншої своєї продукції, у тому числі молочної, а також продуктів для дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що McDonald’s і KFC слідом за іншими міжнародними компаніями заявили про закриття своїх мереж у росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Ці компанії забезпечували робочими місцями десятки тисяч росіян по всій країні.

Також ми писали, що росіяни залишилися без Facebook і Twitter, оскільки влада прийняла рішення їх заблокувати. Крім того, в країні зникла реклама на YouTube, завдяки якій блогери отримували додатковий дохід.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Coca-Cola #PepsiCo
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