"Майбутнього немає": росіянка чесно відповіла з приводу долі її країни (відео)

Не всі росіяни повірили кремлівській пропаганді

Попри те, що більшість населення росії підтримує війну, яку розв’язав кривавий диктатор володимир путін в Україні, знаходяться там і ті, хто розуміє, до чого вона приведе.

Коментар однієї з жінок щодо ситуації в росії розлетівся по соцмережах.

Як видно на відповідних кадрах, росіянку запитали про те, чи вона купила цукор, на що та відповіла, що він уже не врятує.

"У країні, де трагедією здається закриття "Макдональдса", а втрата свободи нічого не означає, майбутнього немає", — відповіла жінка на уточнювальне питання про те, чи вважає вона, що надалі буде ще гірше.

Як повідомлялося раніше, після запровадження західних санкцій проти росії, у країні спостерігається дефіцит основних товарів, до яких потрапляє і цукор.

У місцях, де його продають утворюватися довгі черги та нерідко спалахують бійки. Водночас періодично ситуація доходить до абсурду. Наприклад, одна з торгових мереж взагалі заборонила його продаж особам, які не досягли 18 років.

В уряді Росії ж запевняють, що ніякого дефіциту не існує і бігти стрімголов у супермаркет немає потреби. Втім, ситуацію це не рятує.