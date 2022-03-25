Рус

"Майбутнього немає": росіянка чесно відповіла з приводу долі її країни (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
379
росія Новина оновлена 25 березня 2022, 23:38
росія

Не всі росіяни повірили кремлівській пропаганді

Попри те, що більшість населення росії підтримує війну, яку розв’язав кривавий диктатор володимир путін в Україні, знаходяться там і ті, хто розуміє, до чого вона приведе.

Коментар однієї з жінок щодо ситуації в росії розлетівся по соцмережах.

Як видно на відповідних кадрах, росіянку запитали про те, чи вона купила цукор, на що та відповіла, що він уже не врятує.

"У країні, де трагедією здається закриття "Макдональдса", а втрата свободи нічого не означає, майбутнього немає", — відповіла жінка на уточнювальне питання про те, чи вважає вона, що надалі буде ще гірше.

Як повідомлялося раніше, після запровадження західних санкцій проти росії, у країні спостерігається дефіцит основних товарів, до яких потрапляє і цукор.

У місцях, де його продають утворюватися довгі черги та нерідко спалахують бійки. Водночас періодично ситуація доходить до абсурду. Наприклад, одна з торгових мереж взагалі заборонила його продаж особам, які не досягли 18 років.

В уряді Росії ж запевняють, що ніякого дефіциту не існує і бігти стрімголов у супермаркет немає потреби. Втім, ситуацію це не рятує.

Теги:
#Росія #Цукор
Українські військові зачищають міста від російських окупантів
В регіонах
Українські військові звільнили від окупантів два населені пункти: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські військові зачищають міста від російських окупантів
Українські військові звільнили від окупантів два населені пункти: подробиці
Дата публікації
Категорія
Джо Байден
До Байдена прилетів таємний перемовник Зеленського та путіна
Дата публікації
Категорія
Війна з Росією
У Польщі озвучили план порятунку України
Дата публікації
Категорія
Російська армія вже вчиняла провокації щодо країн НАТО
У США не виключають, що росія може напасти на НАТО: вже готують план
Дата публікації
Категорія
Повномасштабне російське вторгнення триває вже 30 днів
Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно