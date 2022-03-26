Україна змусила армію путіна різко скоротити використання літаків: що сталося

Такі дані надала британська розвідка.

Авіація росії почала активніше використовувати безпілотники у війні з Україною, адже українські захисники дедалі частіше збивають російські літаки. Зазначимо, що кожного дня українські ППО збивають по кілька літальних апаратів.

Про це повідомляється в новому зведенні британської розвідки.

На думку британців, тепер саме безпілотники стали основною зброєю російської авіації, бо російські військові літаки почала все частіше збивати українська ППО. Однак у росії можуть скоро закінчитися і вони, адже проти російського виробника безпілотників "Оріон" було запроваджено санкції.

Нагадаємо, що раніше через санкції, введені проти Росії після вторгнення в Україну, в Росії зупинилася робота єдиного заводу з серійного складання такий "Уралвагонзавод". Проблеми для підприємства почалися через відсутність постачання комплектуючих іноземного виробництва.

Зазначимо, що західні експерти переконані, що Україна переможе у цій війні. А ось деморалізованим росіянам доведеться тікати додому засоромленим. Швидше за все, активні бойові дії продовжаться ще протягом місяця, після чого війна піде до завершення.