У путіна відповіли щодо входження "ДНР-ЛНР" до складу росії

Глава бойовиків "ЛНР" заявив про референдум про входження до складу росії.

У росії заявили, що "ДНР-ЛНР" має право прийняти рішення про входження до складу рф, якщо воно не суперечить їх конституціям.

Про це заявив член Ради Федерації Андрій Клішас, передають російські Телеграм-канали.

"Луганська та Донецька Народні Республіки" мають право прийняти рішення про входження до складу росії, якщо воно не суперечить їх конституціям", — заявив сенатор.

В свою чергу голова комітету держдуми у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що "для проведення референдуму про входження "ЛНР" до складу росії зараз невідповідний час".

Зазначимо, що раніше ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території "ЛНР" може пройти референдум про входження до складу росії.

Станом на четвер, 24 березня, російським окупаційним військам вдалося взяти під контроль частину деяких населених пунктів Луганщини.

Як повідомляв "Телеграф", у ГУР Міноборони вважають, що путін може спробувати нав’язати Україні лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами та запровадити "корейський" сценарій.